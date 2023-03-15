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Zamoyski Andrzej
Zamoyski Andrzej
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
1986
Пол
Мужской
Отец
Zamoyski Z Zamościa H. Jelita Maurycy Klemens
1871 г.р.
Мать
Zamoyska H. Jelita (Sapieha H. Lis) Maria Zofia
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Zamoyski Z Zamościa H. Jelita Maurycy Klemens
Мать:
Zamoyska H. Jelita Maria Zofia
Смерть
1986
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