Zamoyski Andrzej — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zamoyski Andrzej

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Zamoyski Z Zamościa H. Jelita Maurycy Klemens

Мать: Zamoyska H. Jelita Maria Zofia

Смерть
1986
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