Крупочкин Семён Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупочкин Семён Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Крупочкин Димитрий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупочкина Анна Терентьева

Смерть
Неизвестно
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