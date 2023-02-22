Селянина (Мышина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Мышина Надежда Семёнова
Рождение ребёнка
25.10.1906
Сын: Селянин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Селянин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
04.03.1909
Сын: Селянин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Селянин Василий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно