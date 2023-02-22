Селянина (Мышина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селянина (Мышина) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мышина Надежда Семёнова

Рождение ребёнка
25.10.1906

Сын: Селянин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Селянин Василий Семёнович

Рождение ребёнка
04.03.1909

Сын: Селянин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Селянин Василий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селянин Василий Семёнович

Смерть
Неизвестно
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