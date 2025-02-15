Чубарова Таисия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
24.12.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Анастасия Васильевна Чубарова
Рождение ребёнка
22.07.1909 ст.
Дочь: (Чубарова) Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Чубаров Дмитрий Семенович
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Архивный документ | ГАНО, Ф. Д-156 О. 1 ед.хр. 2220 стр.100