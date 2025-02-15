Чубарова Таисия Прокопьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чубарова Таисия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чубаров Дмитрий Семенович

Восприемник
24.12.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Анастасия Васильевна Чубарова
Рождение ребёнка
22.07.1909 ст.

Дочь: (Чубарова) Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Чубаров Дмитрий Семенович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Архивный документ | ГАНО, Ф. Д-156 О. 1 ед.хр. 2220 стр.100

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