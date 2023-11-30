- Тихон Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881 ст.
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1905 ст.
Жена: - Анна Егоровна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.09.1905 ст.
Сын: - Фёдор Тихонович
Мать ребёнка: - Анна Егоровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.29-30 (Рождение №-72м)
Смерть
После 1913