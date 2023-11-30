- Тихон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Тихон Михайлович

- Тихон Михайлович

Место рождения

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
06.02.1905 ст.

Жена: - Анна Егоровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.09.1905 ст.

Сын: - Фёдор Тихонович

Мать ребёнка: - Анна Егоровна

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.29-30 (Рождение №-72м)
Смерть
После 1913
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close