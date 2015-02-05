Дручина (Осьминина) Татьяна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.2015
Дата смерти24.06.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1960
Отец ребёнка: Дручин Игорь Сергеевич
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1964
Отец ребёнка: Дручин Игорь Сергеевич
Рождение
05.02.2015
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.2015