Дручина (Осьминина) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДручина (Осьминина) Татьяна Евгеньевна

Дручина (Осьминина) Татьяна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.2015

Дата смерти

24.06.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1960

Сын: Дручин Сергей Игоревич

Отец ребёнка: Дручин Игорь Сергеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1964

Сын: Дручин Алексей Игоревич

Отец ребёнка: Дручин Игорь Сергеевич

Рождение
05.02.2015

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дручин Игорь Сергеевич

Смерть
24.06.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close