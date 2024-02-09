Лавбенская (Левитская) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавбенская (Левитская) Елена Ивановна

Место рождения

Устиновский, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Левитский Иван

Мать: не указана

Устиновский, Чебсарский район, Северный край
Дочь священника Георгиевской Устиновской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1831

Муж: Лавбенский Евгений Николаевич

Покровский-Маслянский, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Лавбенская Евстолия Евгеньевна

Отец ребёнка: Лавбенский Евгений Николаевич

Покровский-Маслянский, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Пшеницына Агния Евгеньевна

Отец ребёнка: Лавбенский Евгений Николаевич

Покровский-Маслянский, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Певгова Елизавета Евгеньевна

Отец ребёнка: Лавбенский Евгений Николаевич

Покровский-Маслянский, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лавбенская Алевтина Евгеньевна

Отец ребёнка: Лавбенский Евгений Николаевич

Покровский-Маслянский, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лавбенский Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Лавбенский Евгений Николаевич

Покровский-Маслянский, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Лавбенская Варвара Евгеньевна

Отец ребёнка: Лавбенский Евгений Николаевич

Покровский-Маслянский, Чебсарский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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