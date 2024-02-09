Лавбенская (Левитская) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Левитский Иван
Мать: не указана
Дочь священника Георгиевской Устиновской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1831
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Лавбенская Евстолия Евгеньевна
Отец ребёнка: Лавбенский Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Пшеницына Агния Евгеньевна
Отец ребёнка: Лавбенский Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Певгова Елизавета Евгеньевна
Отец ребёнка: Лавбенский Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лавбенская Алевтина Евгеньевна
Отец ребёнка: Лавбенский Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Лавбенский Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Лавбенский Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Лавбенская Варвара Евгеньевна
Отец ребёнка: Лавбенский Евгений Николаевич
Смерть
Неизвестно