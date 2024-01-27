Сливков Slivkoff Андрей Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливков Slivkoff Андрей Ларионович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1795

Сын: Сливков Slivkoff Евтей Андреевич

Мать ребёнка: Сливкова Настасья

Россия
Рождение ребёнка
1809

Сын: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew

Мать ребёнка: Сливкова Настасья

Саратовская Губерния, Россия
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В 63 года живет с женой Настасьей 60 лет и семьей сына Ефтея в Батаевке
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сливкова Настасья

Смерть
Неизвестно
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