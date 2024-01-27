Сливков Slivkoff Андрей Ларионович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1795
Сын: Сливков Slivkoff Евтей Андреевич
Мать ребёнка: Сливкова Настасья
Россия
Рождение ребёнка
1809
Сын: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew
Мать ребёнка: Сливкова Настасья
Саратовская Губерния, Россия
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В 63 года живет с женой Настасьей 60 лет и семьей сына Ефтея в Батаевке
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сливкова Настасья
Смерть
Неизвестно