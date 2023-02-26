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Mussig Joannis Theobald

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Место рождения

La Wantzenau, Alzacja, Francja

Дата рождения

16.08.1718

Дата смерти

11.09.1761

Пол

Мужской

Отец

1668 г.р.

Мать

До 1686 г.р.

Жена

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1718

Отец: Mussig Jean

Мать: Mussig Marie

La Wantzenau, Alzacja, Francja
Бракосочетание
15.11.1745

Жена: Mussig Maria Magdalena

La Wantzenau, Alzacja, Francja
Рождение ребёнка
28.01.1749

Дочь: Goerst Marie Madelaine

Мать ребёнка: Mussig Maria Magdalena

La Wantzenau, Alzacja, Francja
Смерть
11.09.1761
La Wantzenau, Alzacja, Francja
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