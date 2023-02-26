Mussig Joannis Theobald
Место рожденияLa Wantzenau, Alzacja, Francja
Дата рождения16.08.1718
Дата смерти11.09.1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1718
Отец: Mussig Jean
Мать: Mussig Marie
La Wantzenau, Alzacja, Francja
Бракосочетание
15.11.1745
Жена: Mussig Maria Magdalena
La Wantzenau, Alzacja, Francja
Рождение ребёнка
28.01.1749
Дочь: Goerst Marie Madelaine
Мать ребёнка: Mussig Maria Magdalena
La Wantzenau, Alzacja, Francja
Смерть
11.09.1761
La Wantzenau, Alzacja, Francja