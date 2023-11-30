Василей​ Архиповъ Жерноклевовъ Василий Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василей​ Архиповъ Жерноклевовъ Василий Архипович

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Отец

1727 г.р.

Мать

1731 г.р.

Жена

1751 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Архипъ ​трафимовъ​ Сынъ Жернаклевовъ Архип Трофимович

Мать: Жерноклеева Марфа Сидоровна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Жерноклеева Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Жерноклеева Марфа Ивановна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Нифоръ ​васильевъ​ Сынъ Жерноклевовъ Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Жерноклеева Марфа Ивановна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Ефимъ ​васильевъ​ Жерноклевовъ Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Жерноклеева Марфа Ивановна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Гаврила​ ​васильевъ​ Жерноклевовъ Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Жерноклеева Марфа Ивановна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жерноклеева Марфа Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
1784
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