Василей Архиповъ Жерноклевовъ Василий Архипович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1784
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Жерноклеева Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Жерноклеева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Нифоръ васильевъ Сынъ Жерноклевовъ Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Жерноклеева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Ефимъ васильевъ Жерноклевовъ Ефим Васильевич
Мать ребёнка: Жерноклеева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1784