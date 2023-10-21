Дударев Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дударев Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

08.09.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дударева Валентина Михайловна

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дударева Валентина Михайловна

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
?.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дударева Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дударева Валентина Михайловна

Смерть
08.09.1993
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