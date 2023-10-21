Дударев Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти08.09.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1954
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
1958
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
?.06.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1993