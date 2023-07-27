Михайлищева (Михайлищева) Федосья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти07.11.1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Тихонькова Лукия Семенова
Отец ребёнка: Михайлищев Семен
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Евфимия Семенова
Отец ребёнка: Михайлищев Семен
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Михайлищев Семен
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Михайлищев Авраамий Семенов
Отец ребёнка: Михайлищев Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлищев Семен
Смерть
07.11.1815
Причина смерти: от горячки