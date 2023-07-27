Михайлищева (Михайлищева) Федосья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищева (Михайлищева) Федосья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

07.11.1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Тихонькова Лукия Семенова

Отец ребёнка: Михайлищев Семен

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Евфимия Семенова

Отец ребёнка: Михайлищев Семен

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Михайлищев Лука Семенов

Отец ребёнка: Михайлищев Семен

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Михайлищев Авраамий Семенов

Отец ребёнка: Михайлищев Семен

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлищев Семен

Смерть
07.11.1815
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки