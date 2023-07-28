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Стогова Евдокия Егорова

Место рождения

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1788

Сын: Стогов Андрей Нефедов

Отец ребёнка: Стогов Нефед Ефимов

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1799

Сын: Стогов Иван Нефедов

Отец ребёнка: Стогов Нефед Ефимов

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стогов Нефед Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно