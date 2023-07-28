Стогова Евдокия Егорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Стогов Нефед Ефимов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Стогов Иван Нефедов
Отец ребёнка: Стогов Нефед Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стогов Нефед Ефимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно