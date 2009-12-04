Тихонов ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1928

Дата смерти

04.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1928

Отец: Тихонов ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ

Мать: Тихонова ВАЛЕНТИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Рождение ребёнка
1950

Сын: Тихонов ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Мать ребёнка: НОННА (Ноябрина) ВИКТОРОВНА

Бракосочетание
1950

Жена: НОННА (Ноябрина) ВИКТОРОВНА

Развод
1963

Жена: НОННА (Ноябрина) ВИКТОРОВНА

Бракосочетание
Около 1967

Жена: Тихонова ТАМАРА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Вороновская АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Мать ребёнка: Тихонова ТАМАРА ИВАНОВНА

Смерть
04.12.2009