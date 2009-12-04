Тихонов ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1928
Дата смерти04.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1928
Рождение ребёнка
1950
Сын: Тихонов ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Мать ребёнка: НОННА (Ноябрина) ВИКТОРОВНА
Бракосочетание
1950
Развод
1963
Бракосочетание
Около 1967
Жена: Тихонова ТАМАРА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Вороновская АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Мать ребёнка: Тихонова ТАМАРА ИВАНОВНА
Смерть
04.12.2009