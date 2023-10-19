Бромлей (Терновская) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бромлей (Терновская) Клавдия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1911

Муж: Бромлей Владимир Егорович (Георгиевич)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.08.1911

Сын: Бромлей Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Бромлей Владимир Егорович (Георгиевич)

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
дочь титулярного советника, домашняя учительница
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