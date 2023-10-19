Бромлей (Терновская) Клавдия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1911
Рождение ребёнка
22.08.1911
Сын: Бромлей Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Бромлей Владимир Егорович (Георгиевич)
Работа или профессия
Неизвестно
дочь титулярного советника, домашняя учительница