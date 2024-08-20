Качина Гликерия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина Гликерия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин Козма Николаев

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Качина) Стефанида Кузьминична

Отец ребёнка: Качин Козма Николаев

Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Качин Нестор Кузмич

Отец ребёнка: Качин Козма Николаев

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Качина) Маремьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Качин Козма Николаев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Качин Давыд Кузмич

Отец ребёнка: Качин Козма Николаев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Качин Андрей Кузмич

Отец ребёнка: Качин Козма Николаев

Смерть
Неизвестно

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