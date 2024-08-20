Качина Гликерия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Качин Козма Николаев
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Качина) Стефанида Кузьминична
Отец ребёнка: Качин Козма Николаев
Кукушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1823
Сын: Качин Нестор Кузмич
Отец ребёнка: Качин Козма Николаев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Качина) Маремьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Качин Козма Николаев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Качин Давыд Кузмич
Отец ребёнка: Качин Козма Николаев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Качин Андрей Кузмич
Отец ребёнка: Качин Козма Николаев
Смерть
Неизвестно