Шапошников Трофим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапошников Трофим Григорьевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шапошников Григорий

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Малашихина Лукерья Трофимовна

Мать ребёнка: Шапошникова Анна

Россия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матрена Трофимовна

Мать ребёнка: Шапошникова Анна

Россия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Трофимовна

Мать ребёнка: Шапошникова Анна

Россия
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Бабышева Марфа Трофимовна

Мать ребёнка: Шапошникова Анна

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агафья Трофимовна

Мать ребёнка: Шапошникова Анна

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапошникова Анна

Смерть
Неизвестно
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