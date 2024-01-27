Шапошников Трофим Григорьевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Шапошников Григорий
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Малашихина Лукерья Трофимовна
Мать ребёнка: Шапошникова Анна
Россия
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матрена Трофимовна
Мать ребёнка: Шапошникова Анна
Россия
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Трофимовна
Мать ребёнка: Шапошникова Анна
Россия
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Бабышева Марфа Трофимовна
Мать ребёнка: Шапошникова Анна
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агафья Трофимовна
Мать ребёнка: Шапошникова Анна
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапошникова Анна
Смерть
Неизвестно