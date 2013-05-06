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Макаров Василий Яковлеевич

Место рождения

Хватовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

21.07.1957

Дата смерти

06.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1957

Отец: не указан

Мать: Макарова Елизавета

Хватовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.07.1982

Дочь: Докунова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Макарова Светлана Александровна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.11.1989

Сын: Макаров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Макарова Светлана Александровна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Смерть
06.05.2013
Муром, округ Муром, Владимирская область