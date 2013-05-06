Макаров Василий Яковлеевич
Место рождения
Дата рождения21.07.1957
Дата смерти06.05.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1957
Отец: не указан
Мать: Макарова Елизавета
Рождение ребёнка
02.07.1982
Дочь: Докунова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Макарова Светлана Александровна
Рождение ребёнка
15.11.1989
Сын: Макаров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Макарова Светлана Александровна
Смерть
06.05.2013