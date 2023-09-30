Никитин Григорий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Григорий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1866 ст.

Сын: Никитин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Никитина Мария Ивановна

Лобошур
Родился в Лобошуре
Рождение ребёнка
21.03.1870 ст.

Дочь: Никитина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Никитина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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