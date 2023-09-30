Никитин Григорий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитин Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1866 ст.
Сын: Никитин Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Никитина Мария Ивановна
Лобошур
Родился в Лобошуре
Рождение ребёнка
21.03.1870 ст.
Дочь: Никитина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Никитина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно