Мазанко (Кравченко) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазанко (Кравченко) Екатерина Николаевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.09.1910

Муж: Мазанко Владимир Лукьянович

Рождение ребёнка
26.06.1911

Сын: Мазанко Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Мазанко Владимир Лукьянович

Рождение ребёнка
10.08.1912

Дочь: Антонина Владимировна

Отец ребёнка: Мазанко Владимир Лукьянович

Рождение ребёнка
15.08.1915

Сын: Мазанко Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Мазанко Владимир Лукьянович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно