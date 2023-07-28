Мазанко (Кравченко) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.09.1910
Рождение ребёнка
26.06.1911
Сын: Мазанко Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Мазанко Владимир Лукьянович
Рождение ребёнка
10.08.1912
Дочь: Антонина Владимировна
Отец ребёнка: Мазанко Владимир Лукьянович
Рождение ребёнка
15.08.1915
Сын: Мазанко Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Мазанко Владимир Лукьянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно