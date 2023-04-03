Кораблева (Лисова) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблева (Лисова) Елена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.09.1893 ст.

Муж: Кораблев Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
10.07.1894 ст.

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Кораблев Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кораблев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Кораблев Григорий Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Дочь мещанина города Верного
Смерть
Неизвестно