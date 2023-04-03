Кораблева (Лисова) Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.09.1893 ст.
Рождение ребёнка
10.07.1894 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Кораблев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Кораблев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Кораблев Григорий Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Дочь мещанина города Верного
Смерть
Неизвестно