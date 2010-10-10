Попов Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения23.07.1957
Дата смерти10.10.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1957
Рождение ребёнка
13.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Г. Братск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.10.2010
Г. Братск
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Г. Братск.