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Попов Юрий Иванович

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Место рождения

Прохладный, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

23.07.1957

Дата смерти

10.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1957

Отец: Попов Иван Виссарионович

Мать: Попова Екатерина Иосифовна

Прохладный, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Г. Братск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.10.2010
Г. Братск
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Г. Братск.