Горох Игнатий Аввакумович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горох Аввакум Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1904 ст.
Сын: Горох Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Горох Феодора Емельяновна
Рождение ребёнка
17.08.1909 ст.
Дочь: Горох Наталья Игнатьевна
Мать ребёнка: Горох Феодора Емельяновна
Рождение ребёнка
24.04.1911 ст.
Дочь: Горох Мавра Игнатьевна
Мать ребёнка: Горох Феодора Емельяновна
Рождение ребёнка
25.08.1915 ст.
Сын: Горох Пантелеймон Игнатьевич
Мать ребёнка: Горох Феодора Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно