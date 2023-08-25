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Горох Игнатий Аввакумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горох Аввакум Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1904 ст.

Сын: Горох Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Горох Феодора Емельяновна

Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.08.1909 ст.

Дочь: Горох Наталья Игнатьевна

Мать ребёнка: Горох Феодора Емельяновна

Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.04.1911 ст.

Дочь: Горох Мавра Игнатьевна

Мать ребёнка: Горох Феодора Емельяновна

Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.08.1915 ст.

Сын: Горох Пантелеймон Игнатьевич

Мать ребёнка: Горох Феодора Емельяновна

Иваньков, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горох Феодора Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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