(Котенко) Юстина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1873 ст.
Отец: Котенко Григорий Федорович
запись угасающая, возможно фамилия родителей определена неверно. Мать - Параскева Васильевна | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X1-X?i=574&cc=351... Показать все
Крещение
01.10.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
27.09.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Игнатий Андреевич Котенко
Смерть
Неизвестно