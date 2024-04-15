(Котенко) Юстина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Котенко) Юстина Григорьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.10.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1873 ст.

Отец: Котенко Григорий Федорович

Мать: не указана

Кровное, Сумська область
запись угасающая, возможно фамилия родителей определена неверно. Мать - Параскева Васильевна | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X1-X?i=574&cc=351... Показать все
Крещение
01.10.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
27.09.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Игнатий Андреевич Котенко
Смерть
Неизвестно
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