Меркулов Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меркулов Павел Тимофеевич
Мать: Меркулова N
Рождение ребёнка
1893
Сын: Меркулов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Меркулова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Меркулова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
24.03.1899
Дочь: Матрёна Алексеевна
Мать ребёнка: Меркулова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
24.03.1899
Сын: Меркулов Гавриил Алексеевич
Мать ребёнка: Меркулова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
31.12.1903
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Меркулова Наталья Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно