Меркулов Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулов Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меркулов Павел Тимофеевич

Мать: Меркулова N

Рождение ребёнка
1893

Сын: Меркулов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Меркулова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Меркулова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
24.03.1899

Дочь: Матрёна Алексеевна

Мать ребёнка: Меркулова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
24.03.1899

Сын: Меркулов Гавриил Алексеевич

Мать ребёнка: Меркулова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
31.12.1903

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Меркулова Наталья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
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