Базылевич (Гультяева) Агафья Ульяновна
Место рождения
Дата рождения?.05.1885
Дата смерти21.09.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1885
Отец: Гультяев Ульян Минович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1911 ст.
Дочь: Базылевич Мария Степановна
Отец ребёнка: Базылевич Степан Артемьевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Базылевич Нина Степановна
Отец ребёнка: Базылевич Степан Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1963