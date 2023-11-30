Базылевич (Гультяева) Агафья Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базылевич (Гультяева) Агафья Ульяновна

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Место рождения

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

?.05.1885

Дата смерти

21.09.1963

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1885

Отец: Гультяев Ульян Минович

Мать: не указана

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1911 ст.

Дочь: Базылевич Мария Степановна

Отец ребёнка: Базылевич Степан Артемьевич

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Базылевич Нина Степановна

Отец ребёнка: Базылевич Степан Артемьевич

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базылевич Степан Артемьевич

Смерть
21.09.1963
Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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