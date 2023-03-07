Ушмаева (Кудряшова) Акилина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаева (Кудряшова) Акилина Яковлева

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Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.11.1899 ст.

Муж: Ушмаев (ушмав) Стефан Алексеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ушмаев (ушмав) Михаил Степанов

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Стефан Алексеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1902 ст.

Сын: Ушмаев (ушмав) Василий Степанов

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Стефан Алексеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1903 ст.

Сын: Ушмаев (ушмав) Петр Степанов

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Стефан Алексеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1906 ст.

Дочь: Ксения Степанова

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Стефан Алексеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.08.1909 ст.

Дочь: Наталья Степанова

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Стефан Алексеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1911 ст.

Сын: Ушмаев (ушмав) Андрей Степанов

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Стефан Алексеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1918

Сын: Ушмаев (ушмав) Прокофий Степанов

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Стефан Алексеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1918
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