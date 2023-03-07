Ушмаева (Кудряшова) Акилина Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1899 ст.
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ушмаев (ушмав) Михаил Степанов
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
08.04.1902 ст.
Сын: Ушмаев (ушмав) Василий Степанов
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
13.12.1903 ст.
Сын: Ушмаев (ушмав) Петр Степанов
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
28.01.1906 ст.
Дочь: Ксения Степанова
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
23.08.1909 ст.
Дочь: Наталья Степанова
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
09.10.1911 ст.
Сын: Ушмаев (ушмав) Андрей Степанов
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
02.03.1918
Сын: Ушмаев (ушмав) Прокофий Степанов
Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Стефан Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1918