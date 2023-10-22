Бабушкина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Бабушкин Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Андрей Викторович

Отец ребёнка: Бабушкин Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкин Виктор Васильевич

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