Солодянкина Парасковья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодянкина Парасковья Ермолаевна

Солодянкина Парасковья Ермолаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1872

Сын: Солодянкин Егор Егорович

Отец ребёнка: Солодянкин Георгий (Егор) Феодосьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Солодянкин Георгий (Егор) Феодосьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Георгий (Егор) Феодосьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close