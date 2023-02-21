Солодянкина Парасковья Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1872
Отец ребёнка: Солодянкин Георгий (Егор) Феодосьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Солодянкин Георгий (Егор) Феодосьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно