Крахмалева Евдокия (Дуся)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1926
Сын: Крахмалев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Крахмалев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крахмалева Галина Васильевна
Отец ребёнка: Крахмалев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно