Крахмалева Евдокия (Дуся) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крахмалева Евдокия (Дуся)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1926

Сын: Крахмалев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Крахмалев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крахмалева Галина Васильевна

Отец ребёнка: Крахмалев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крахмалев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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