(Гараева) Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Сюндюков Василий
Отец ребёнка: Сюндюков Степан
Рождение ребёнка
1895
Сын: Сюндюков Анисим
Отец ребёнка: Сюндюков Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сюндюков Степан
Смерть
Неизвестно