(Гараева) Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гараева) Евдокия Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Сюндюков Василий

Отец ребёнка: Сюндюков Степан

Рождение ребёнка
1895

Сын: Сюндюков Анисим

Отец ребёнка: Сюндюков Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Степан

Смерть
Неизвестно
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