Фогель (Динер) Ирма
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Талас, Киргизия
Рождение ребёнка
27.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Талас, Киргизия
Рождение ребёнка
16.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Талас, Киргизия
Рождение ребёнка
23.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Талас Киргизия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
28.02.2012
Зиген, Германия,
Похороны
Неизвестно
Зиген, Германия,