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Фогель (Динер) Ирма

Место рождения

Талас, Киргизия

Дата рождения

29.08.1950

Дата смерти

28.02.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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ОК
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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1950

Отец: ?

Мать: ?

Талас, Киргизия
Рождение ребёнка
27.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Талас, Киргизия
Рождение ребёнка
27.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Талас, Киргизия
Рождение ребёнка
16.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Талас, Киргизия
Рождение ребёнка
23.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Талас Киргизия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
28.02.2012
Зиген, Германия,
Похороны
Неизвестно
Зиген, Германия,
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