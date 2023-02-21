Дьячкова Анна Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячкова Анна Ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1856

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Дьячков Михаил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.04.1850

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Дьячков Михаил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Дьячков Михаил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Дьячков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Дьячков Михаил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьячков Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1856
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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