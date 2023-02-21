Дьячкова Анна Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Дьячков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1850
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Дьячков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Дьячков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дьячков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Дьячков Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856