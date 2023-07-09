Пекушева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пекушева Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1852

Дочь: Пекушева Анна Федотовна

Отец ребёнка: Пекушев Федот Евтеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1855

Сын: Пекушев Василий Федотович

Отец ребёнка: Пекушев Федот Евтеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.01.1857

Дочь: Пекушева Ксения Федотовна

Отец ребёнка: Пекушев Федот Евтеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пекушев Федот Евтеевич

Смерть
Неизвестно