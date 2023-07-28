Полуляхова (Павлова) Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолуляхова (Павлова) Ксения Павловна

Полуляхова (Павлова) Ксения Павловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Павлов Павел Феодосьевич

Мать: Павлова Мария Ивановна

Бракосочетание
27.10.1902

Муж: Полуляхов Даниил Петрович

Рождение ребёнка
09.12.1903

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Полуляхов Даниил Петрович

Рождение ребёнка
16.12.1904

Дочь: Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Полуляхов Даниил Петрович

Рождение ребёнка
19.01.1906

Сын: Полуляхов Кирилл Данилович

Отец ребёнка: Полуляхов Даниил Петрович

Рождение ребёнка
13.05.1907

Сын: Полуляхов Георгий Данилович

Отец ребёнка: Полуляхов Даниил Петрович

Рождение ребёнка
30.11.1909

Сын: Полуляхов Андрей Данилович

Отец ребёнка: Полуляхов Даниил Петрович

Рождение ребёнка
21.08.1913

Сын: Полуляхов Петр Данилович

Отец ребёнка: Полуляхов Даниил Петрович

Рождение ребёнка
11.11.1917

Дочь: Неонила Даниловна

Отец ребёнка: Полуляхов Даниил Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно