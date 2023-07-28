Полуляхова (Павлова) Ксения Павловна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Павлов Павел Феодосьевич
Мать: Павлова Мария Ивановна
Бракосочетание
27.10.1902
Рождение ребёнка
09.12.1903
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Полуляхов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
16.12.1904
Дочь: Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Полуляхов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
19.01.1906
Сын: Полуляхов Кирилл Данилович
Отец ребёнка: Полуляхов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
13.05.1907
Сын: Полуляхов Георгий Данилович
Отец ребёнка: Полуляхов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
30.11.1909
Сын: Полуляхов Андрей Данилович
Отец ребёнка: Полуляхов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
21.08.1913
Отец ребёнка: Полуляхов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
11.11.1917
Дочь: Неонила Даниловна
Отец ребёнка: Полуляхов Даниил Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно