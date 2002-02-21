Белова (Майорова) Людмила Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1930
Дата смерти21.02.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1930
Отец: Майоров Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1954
Сын: Белов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Белов Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
26.02.1956
Сын: Белов Александр Викторович
Отец ребёнка: Белов Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
29.10.1967
Дочь: Зайцева Елена Викторовна
Отец ребёнка: Белов Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.02.2002