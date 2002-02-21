Белова (Майорова) Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Майорова) Людмила Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1930

Дата смерти

21.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1930

Отец: Майоров Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1954

Сын: Белов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Белов Виктор Алексеевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.02.1956

Сын: Белов Александр Викторович

Отец ребёнка: Белов Виктор Алексеевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.10.1967

Дочь: Зайцева Елена Викторовна

Отец ребёнка: Белов Виктор Алексеевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Виктор Алексеевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
21.02.2002
Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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