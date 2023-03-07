Кристина Фомина
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1839
Муж: Фома Антонов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евгения Фомина
Отец ребёнка: Фома Антонов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Артемий Фомин
Отец ребёнка: Фома Антонов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Евгений Фомин
Отец ребёнка: Фома Антонов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Никифор Фомин
Отец ребёнка: Фома Антонов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно