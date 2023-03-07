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Кристина Фомина

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Место рождения

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
15.05.1839

Муж: Фома Антонов

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евгения Фомина

Отец ребёнка: Фома Антонов

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Артемий Фомин

Отец ребёнка: Фома Антонов

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Евгений Фомин

Отец ребёнка: Фома Антонов

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Никифор Фомин

Отец ребёнка: Фома Антонов

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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