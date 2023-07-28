Цыганова (Бухлаева) Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения09.11.1913
Дата смерти11.08.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1913
Рождение ребёнка
17.12.1936
Сын: Цыганов Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
04.10.1938
Сын: Цыганов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
15.07.1944
Дочь: Цыганова Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
01.12.1948
Сын: Цыганов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
07.08.1951
Дочь: Цыганова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.08.1991