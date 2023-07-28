Цыганова (Бухлаева) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова (Бухлаева) Екатерина Федоровна

Место рождения

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.11.1913

Дата смерти

11.08.1991

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1913

Отец: Бухлаев Федор Андреевич

Мать: Бухлаева Матрена Никитична

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1936

Сын: Цыганов Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Семенович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.10.1938

Сын: Цыганов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Семенович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1944

Дочь: Цыганова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Семенович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1948

Сын: Цыганов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Семенович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1951

Дочь: Цыганова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Семенович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганов Дмитрий Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.08.1991
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)