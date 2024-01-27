Богданова ?
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиОколо 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809
Сын: Богданов Bogdanoff Парамон Paramon Степанович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Ефимович
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1810
Рождение ребёнка
1815
Сын: Богданов Bogdanoff Веновий Venovius Степанович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Ефимович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии, Россия
Смерть
Около 1831
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии