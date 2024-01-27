Богданова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова ?

Богданова ?

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Около 1831

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1809

Сын: Богданов Bogdanoff Парамон Paramon Степанович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Ефимович

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1810

Сын: Богданов Bogdanoff Максим Maksim Степанович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Ефимович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Богданов Bogdanoff Веновий Venovius Степанович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Ефимович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии, Россия
Смерть
Около 1831
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close