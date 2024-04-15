Бабиченко Игнат Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Бабиченко Иван
Место жительства
До 1838
достались во владение по купчей помещику Крим Гирею | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LN-G?i=445&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно