Бабиченко Игнат Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабиченко Игнат Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Бабиченко Иван

Мать: не указана

Место жительства
До 1838
Кровное, Сумська область
достались во владение по купчей помещику Крим Гирею | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LN-G?i=445&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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