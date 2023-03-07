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Котягин Александр Мартынович

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Место рождения

Огородниковские Выселки, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Огородниковские Выселки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Котягин Николай Александрович

Мать ребёнка: Котягина Евдокия Ивановна

Огородниковские Выселки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Котягин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Котягина Евдокия Ивановна

Огородниковские Выселки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.05.1926

Дочь: Чиликина Александра Александровна

Мать ребёнка: Котягина Евдокия Ивановна

Огородниковские Выселки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берешкова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Котягина Евдокия Ивановна

Огородниковские Выселки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Огородниковские Выселки, Спасский муниципальный район, Рязанская область
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