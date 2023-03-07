Котягин Александр Мартынович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Котягин Николай Александрович
Мать ребёнка: Котягина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Котягин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Котягина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1926
Дочь: Чиликина Александра Александровна
Мать ребёнка: Котягина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берешкова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Котягина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно