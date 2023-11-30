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Володин Иван Ильин

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Володин Илья Иванов

Мать: Володина Ксения Акимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1893

Жена: Володина Наталья Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
07.09.1894

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Володина Наталья Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.04.1897

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Володина Наталья Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.07.1898

Дочь: Ольга Иванова

Мать ребёнка: Володина Наталья Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.07.1900

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Володина Наталья Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.03.1902

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Володина Наталья Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.01.1904

Сын: Володин Василий Иванов

Мать ребёнка: Володина Наталья Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.10.1905

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Володина Наталья Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.03.1914

Сын: Володин Гавриил Иванов

Мать ребёнка: Володина Наталья Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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