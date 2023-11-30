Володин Иван Ильин
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Володин Илья Иванов
Мать: Володина Ксения Акимова
Бракосочетание
27.10.1893
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
07.09.1894
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Володина Наталья Федорова
Рождение ребёнка
05.04.1897
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Володина Наталья Федорова
Рождение ребёнка
10.07.1898
Дочь: Ольга Иванова
Мать ребёнка: Володина Наталья Федорова
Рождение ребёнка
07.07.1900
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Володина Наталья Федорова
Рождение ребёнка
23.03.1902
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Володина Наталья Федорова
Рождение ребёнка
24.01.1904
Мать ребёнка: Володина Наталья Федорова
Рождение ребёнка
25.10.1905
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Володина Наталья Федорова
Рождение ребёнка
23.03.1914
Мать ребёнка: Володина Наталья Федорова
Смерть
Неизвестно