Шайдурова -- Иустинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Шайдурова Зинаида Никифоровна
Отец ребёнка: Шайдуров Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
19.03.1898
Дочь: Шайдурова Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Шайдуров Никифор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно