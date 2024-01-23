Шайдурова -- Иустинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова -- Иустинья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Шайдурова Зинаида Никифоровна

Отец ребёнка: Шайдуров Никифор Яковлевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.03.1898

Дочь: Шайдурова Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Шайдуров Никифор Яковлевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайдуров Никифор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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