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Варавва Максим Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: Варавва Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1832

Сын: Варавва Родион Максимович

Мать ребёнка: Варавва Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
01.06.1834

Дочь: Феодосия Максимовна

Мать ребёнка: Варавва Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варавва Наталья Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
военный рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно