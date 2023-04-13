Варавва Максим Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: Варавва Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1832
Сын: Варавва Родион Максимович
Мать ребёнка: Варавва Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
01.06.1834
Дочь: Феодосия Максимовна
Мать ребёнка: Варавва Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
военный рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно