Крылова Домна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлева Матрона
Мать: Яковлев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крылов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Алефтина Васильевна
Отец ребёнка: Крылов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Крылов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Крылов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Крылов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Софья Васильевна
Отец ребёнка: Крылов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Крылов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Крылов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабочкина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Крылов Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно