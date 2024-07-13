Крылова Домна Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Крылова Домна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлева Матрона

Мать: Яковлев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Крылов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Алефтина Васильевна

Отец ребёнка: Крылов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Крылов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Крылов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Крылов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Софья Васильевна

Отец ребёнка: Крылов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Крылов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Крылов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабочкина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Крылов Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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