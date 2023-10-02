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Гурова Ефросинья Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Марина Николаевна

Отец ребёнка: Кочергин (гуров) Николай (Вукола) Прокофиев

Бахаревка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Гуров Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Кочергин (гуров) Николай (Вукола) Прокофиев

Бахаревка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Гуров Яков Николаевич

Отец ребёнка: Кочергин (гуров) Николай (Вукола) Прокофиев

Бахаревка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Гуров Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кочергин (гуров) Николай (Вукола) Прокофиев

Бахаревка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Кочергин (гуров) Николай (Вукола) Прокофиев

Бахаревка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин (гуров) Николай (Вукола) Прокофиев

Место жительства
Неизвестно
Бахаревка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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