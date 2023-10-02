Гурова Ефросинья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Марина Николаевна
Отец ребёнка: Кочергин (гуров) Николай (Вукола) Прокофиев
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Кочергин (гуров) Николай (Вукола) Прокофиев
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Кочергин (гуров) Николай (Вукола) Прокофиев
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Кочергин (гуров) Николай (Вукола) Прокофиев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Кочергин (гуров) Николай (Вукола) Прокофиев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно