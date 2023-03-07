Путинихина Матрена Петрова
Место рождения
Дата рождения1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Анфимовъ Петръ
Мать: Анфимова Ирина
Рождение ребёнка
04.11.1883
Дочь: Ѳеоктиста
Отец ребёнка: Путинихинъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
?.12.1884
Сын: Путинихинъ Паѵелъ
Отец ребёнка: Путинихинъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
24.05.1892
Сын: Путинихинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Путинихинъ Ѳеодоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Путинихинъ Ѳеодоръ