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Путинихина Матрена Петрова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1855

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Анфимовъ Петръ

Мать: Анфимова Ирина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1883

Дочь: Ѳеоктиста

Отец ребёнка: Путинихинъ Ѳеодоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1884

Сын: Путинихинъ Паѵелъ

Отец ребёнка: Путинихинъ Ѳеодоръ

Рождение ребёнка
24.05.1892

Сын: Путинихинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Путинихинъ Ѳеодоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путинихинъ Ѳеодоръ

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