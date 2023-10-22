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Уильямс Стейн
Уильямс Стейн
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1572
Дата смерти
1579
Пол
Мужской
Отец
Уильямс Мартин
1546 г.р.
Мать
Уильямс Джоржия
1549 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1572
Отец:
Уильямс Мартин
Мать:
Уильямс Джоржия
Смерть
1579
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