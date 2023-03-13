Блинова (Жирнова) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1789
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Жирновъ Савинъ
Мать: Жирнова Онисья Егорова
Рождение ребёнка
28.10.1785
Сын: Блиновъ Степанъ
Отец ребёнка: Блиновъ Филипъ
Рождение ребёнка
10.02.1787
Дочь: Блинова Евдокия
Отец ребёнка: Блиновъ Филипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блиновъ Филипъ
Смерть
1789