Блинова (Жирнова) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Жирнова) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Жирновъ Савинъ

Мать: Жирнова Онисья Егорова

Рождение ребёнка
28.10.1785

Сын: Блиновъ Степанъ

Отец ребёнка: Блиновъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1787

Дочь: Блинова Евдокия

Отец ребёнка: Блиновъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блиновъ Филипъ

Смерть
1789
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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