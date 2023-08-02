Зима (Прощенко) Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зима (Прощенко) Пелагея Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1914 г.р.

Дети

Около 1935 г.р.
Около 1937 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: Прощенко Степан Мамонтович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Зима Владимир Максимович

Отец ребёнка: Зима Максим Петрович

Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1935

Муж: Зима Максим Петрович

Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Зима ?

Отец ребёнка: Зима Максим Петрович

Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно