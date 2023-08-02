Зима (Прощенко) Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Отец: Прощенко Степан Мамонтович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1935
Отец ребёнка: Зима Максим Петрович
Бракосочетание
До 1935
Муж: Зима Максим Петрович
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Зима ?
Отец ребёнка: Зима Максим Петрович
Смерть
Неизвестно